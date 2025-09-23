Рейтинг@Mail.ru
Захарова считает, что Ежи Тыц стал олицетворением совести польского народа
16:53 23.09.2025
Захарова считает, что Ежи Тыц стал олицетворением совести польского народа
в мире
польша
россия
курская область
ежи тыц
мария захарова
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Погибший в зоне СВО польский активист Ежи Тыц, защищавший память об освобождении страны красноармейцами, стал олицетворением совести народа Польши, о нем будут помнить, как о настоящем герое, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее правительство Курской области сообщило в своем Telegram-канале, что руководивший мемориальным обществом "Курск" гражданин Польши Ежи Тыц погиб в зоне проведения специальной военной операции, где действовал под позывным "Зыгмунт". "Он стал олицетворением совести польского народа. "Польска" для нас "не згинела" (Польша не погибла - ред.) только потому, что там оставались помнящие историю патриоты — такие, как Ежи… Мы будем помнить о нём, как о настоящем польском герое. И будем ждать таких, как он: искренних и честных польских патриотов. Ежи — один из самых удивительных людей, которых я знаю. Его великодушию нет предела. Душа бессмертна, поэтому и время настоящее", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова напомнила, что Ежи Тыц в Польше встал на защиту мемориалов красноармейцам, которые польские власти принялись разрушать. Он не скрывал, что обязан жизнью Красной армии, бойцы которой спасли от фашистов его мать. "В итоге за неудобную деятельность польские власти буквально "выдавили" Ежи из страны. Работать и даже жить на родине ему не дали. Он был вынужден покинуть Польшу", - заключила дипломат.
польша
россия
курская область
в мире, польша, россия, курская область, ежи тыц, мария захарова
В мире, Польша, Россия, Курская область, Ежи Тыц, Мария Захарова
Захарова считает, что Ежи Тыц стал олицетворением совести польского народа

Захарова: погибший в зоне СВО Ежи Тыц олицетворяет совесть польского народа

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Погибший в зоне СВО польский активист Ежи Тыц, защищавший память об освобождении страны красноармейцами, стал олицетворением совести народа Польши, о нем будут помнить, как о настоящем герое, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее правительство Курской области сообщило в своем Telegram-канале, что руководивший мемориальным обществом "Курск" гражданин Польши Ежи Тыц погиб в зоне проведения специальной военной операции, где действовал под позывным "Зыгмунт".
"Он стал олицетворением совести польского народа. "Польска" для нас "не згинела" (Польша не погибла - ред.) только потому, что там оставались помнящие историю патриоты — такие, как Ежи… Мы будем помнить о нём, как о настоящем польском герое. И будем ждать таких, как он: искренних и честных польских патриотов. Ежи — один из самых удивительных людей, которых я знаю. Его великодушию нет предела. Душа бессмертна, поэтому и время настоящее", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что Ежи Тыц в Польше встал на защиту мемориалов красноармейцам, которые польские власти принялись разрушать. Он не скрывал, что обязан жизнью Красной армии, бойцы которой спасли от фашистов его мать.
"В итоге за неудобную деятельность польские власти буквально "выдавили" Ежи из страны. Работать и даже жить на родине ему не дали. Он был вынужден покинуть Польшу", - заключила дипломат.
