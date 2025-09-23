https://ria.ru/20250923/polsha-2043770332.html

"Нам конец". В Польше запаниковали из-за выпада Туска в адрес России

Пользователи соцсети Х обвинили главу МИД Польши Радослава Сикорского в развязывании конфликта с Россией после дерзкого заявления о том, что Польша готова... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обвинили главу МИД Польши Радослава Сикорского в развязывании конфликта с Россией после дерзкого заявления о том, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.Данное заявление министр сделал на заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент с якобы российскими дронами в воздушном пространстве Польши."Обалдеть. С такими политиками нам всем конец!" — отметил один комментатор."Хорош дипломат! Провоцирует войну с Россией. Таких болванов поискать", — подчеркнул другой."Нужно любой ценой избегать войны с кем бы то ни было. Вот твоя главная обязанность. А не изображать мачо", — выразил мнение еще один пользователь."Громче всех лают маленькие шавки", — заключили читатели.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

