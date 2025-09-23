https://ria.ru/20250923/polsha-2043770189.html
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США - РИА Новости, 23.09.2025
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США
Польша заинтересована в большем количестве американских военных на своей территории, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Польша заинтересована в большем количестве американских военных на своей территории, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. "Впервые в истории Польши есть военные, в которых мы заинтересованы. Мы хотим больше военных США в Польше", - сказал Навроцкий в эфире телеканала Fox Business.
