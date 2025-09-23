Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/polsha-2043770189.html
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США - РИА Новости, 23.09.2025
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США
Польша заинтересована в большем количестве американских военных на своей территории, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:31:00+03:00
2025-09-23T15:31:00+03:00
в мире
польша
сша
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Польша заинтересована в большем количестве американских военных на своей территории, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. "Впервые в истории Польши есть военные, в которых мы заинтересованы. Мы хотим больше военных США в Польше", - сказал Навроцкий в эфире телеканала Fox Business.
https://ria.ru/20250921/tramp-2043377728.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_25d1c5188f8438a03b198ef83c955194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, кароль навроцкий
В мире, Польша, США, Кароль Навроцкий
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США

Навроцкий: Польша заинтересована в большем количестве военных США в стране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Польша заинтересована в большем количестве американских военных на своей территории, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
"Впервые в истории Польши есть военные, в которых мы заинтересованы. Мы хотим больше военных США в Польше", - сказал Навроцкий в эфире телеканала Fox Business.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп заявил о готовности США помочь Польше
21 сентября, 18:48
 
В миреПольшаСШАКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала