https://ria.ru/20250923/polsha-2043650523.html

С президентом Польши произошел странный инцидент в храме

С президентом Польши произошел странный инцидент в храме - РИА Новости, 23.09.2025

С президентом Польши произошел странный инцидент в храме

Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его поездки в Пенсильванию, сообщает телеканал... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T04:53:00+03:00

2025-09-23T04:53:00+03:00

2025-09-23T06:13:00+03:00

в мире

польша

пенсильвания

нью-йорк (город)

кароль навроцкий

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_59477397d811143061900982cb70487d.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его поездки в Пенсильванию, сообщает телеканал Polsat News.Инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне."Во время мессы произошел инцидент. Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления", — говорится в материале.По словам главного редактора польской газеты Fakt Михаила Водзиньского, ставшего свидетелем происшествия, подозреваемый известен местной польской общине и ранее мешал мессе, но впервые выдал себя за священника.Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности.Ранее пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20250916/navrotskiy--2042326747.html

https://ria.ru/20250918/pushki-2042702681.html

польша

пенсильвания

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, пенсильвания, нью-йорк (город), кароль навроцкий, оон