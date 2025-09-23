Рейтинг@Mail.ru
С президентом Польши произошел странный инцидент в храме - РИА Новости, 23.09.2025
04:53 23.09.2025 (обновлено: 06:13 23.09.2025)
С президентом Польши произошел странный инцидент в храме
в мире
польша
пенсильвания
нью-йорк (город)
кароль навроцкий
оон
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его поездки в Пенсильванию, сообщает телеканал Polsat News.Инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне."Во время мессы произошел инцидент. Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления", — говорится в материале.По словам главного редактора польской газеты Fakt Михаила Водзиньского, ставшего свидетелем происшествия, подозреваемый известен местной польской общине и ранее мешал мессе, но впервые выдал себя за священника.Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности.Ранее пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
польша
пенсильвания
нью-йорк (город)
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его поездки в Пенсильванию, сообщает телеканал Polsat News.
Инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне.
"Во время мессы произошел инцидент. Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления", — говорится в материале.
По словам главного редактора польской газеты Fakt Михаила Водзиньского, ставшего свидетелем происшествия, подозреваемый известен местной польской общине и ранее мешал мессе, но впервые выдал себя за священника.
Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности.
Ранее пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
