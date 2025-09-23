https://ria.ru/20250923/polsha-2043650523.html
С президентом Польши произошел странный инцидент в храме
С президентом Польши произошел странный инцидент в храме - РИА Новости, 23.09.2025
С президентом Польши произошел странный инцидент в храме
Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его поездки в Пенсильванию, сообщает телеканал... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его поездки в Пенсильванию, сообщает телеканал Polsat News.Инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне."Во время мессы произошел инцидент. Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления", — говорится в материале.По словам главного редактора польской газеты Fakt Михаила Водзиньского, ставшего свидетелем происшествия, подозреваемый известен местной польской общине и ранее мешал мессе, но впервые выдал себя за священника.Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности.Ранее пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
С президентом Польши произошел странный инцидент в храме
