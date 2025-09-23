https://ria.ru/20250923/polsha--2043768144.html

Польша решила открыть границу с Белоруссией

Польша решила открыть границу с Белоруссией - РИА Новости, 23.09.2025

Польша решила открыть границу с Белоруссией

Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября, заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства. РИА Новости, 23.09.2025

ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября, заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства."Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня", — сказал Туск.Это решение он связал с окончанием российско-белорусских военных учений "Запад-2025"."Как вы знаете, учения "Запад" закончились. Их окончание снижает, не скажу что устраняет, угрозы различного типа", — объявил премьер.Он подчеркнул, что границу откроют, приняв во внимание экономические интересы польских перевозчиков, и предупредил о возможном закрытии в будущем."Мы считаем, что эта превентивная мера выполнила свою цель, но она остается в нашем распоряжении, если напряжение возрастет", — заключил Туск.Польские власти закрыли границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Туск объяснил это "интересами безопасности" на фоне активной фазы учений "Запад-2025". Учения завершились 16 сентября, но граница оставалась закрытой.При этом на белорусской территории остались около 1,5 тысячи польских фур, которые не успели выехать. По словам вице-спикер сейма Кшиштофа Босака, простой каждой машины обходится в тысячу евро в сутки.

