10:52 23.09.2025 (обновлено: 10:57 23.09.2025)
Синоптик рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С 29 сентября в Москве будет солнечно, потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток, наступят "старое бабье лето" и золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на пять-семь суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Днем потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс 3 - плюс 8 градусов.
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой в сквере
Девушка гуляет с собакой в сквере - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Девушка гуляет с собакой в сквере. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С 29 сентября в Москве будет солнечно, потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток, наступят "старое бабье лето" и золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на пять-семь суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Днем потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс 3 - плюс 8 градусов.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осень
1 сентября, 08:55
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
