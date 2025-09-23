https://ria.ru/20250923/pogoda-2043690018.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С 29 сентября в Москве будет солнечно, потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток, наступят "старое бабье лето" и золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на пять-семь суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Днем потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс 3 - плюс 8 градусов.

