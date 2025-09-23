https://ria.ru/20250923/pogoda-2043690018.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето
Синоптик рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето - РИА Новости, 23.09.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето
С 29 сентября в Москве будет солнечно, потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток, наступят "старое... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:52:00+03:00
2025-09-23T10:52:00+03:00
2025-09-23T10:57:00+03:00
общество
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752984320_0:173:3334:2048_1920x0_80_0_0_1d0d524546c675ef76bc189d559ce78a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С 29 сентября в Москве будет солнечно, потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток, наступят "старое бабье лето" и золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на пять-семь суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Днем потеплеет до плюс 13 - плюс 18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс 3 - плюс 8 градусов.
https://ria.ru/20250901/osen-2038769674.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752984320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d11f84a0bd72cf4fbc66f08b396bb0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето
Тишковец: 29 сентября в Москве потеплеет до +18, наступит старое бабье лето