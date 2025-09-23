https://ria.ru/20250923/podmoskove-2043822408.html

Жители аварийных домов Подмосковья подали 1,7 тысячи заявок на расселение

2025-09-23T18:23:00+03:00

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По программе расселения аварийного жилищного фонда в Московской области было подано 1,7 тысячи заявлений на сертификаты с 1 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса. Подать заявление можно до 15 октября. Жилищный сертификат гарантирует приобретение жилья за счет государства по цене 174 839 рублей за квадратный метр. При этом, даже если площадь принадлежащего владельцу аварийного жилья меньше, минимальная площадь приобретаемого помещения составит 28 квадратных метров, а сумма возмещения – почти 4,9 миллиона рублей. Программа расселения аварийного жилищного фонда реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года", — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, его слова приводит пресс-служба. Для получения сертификата необходимо до 15 октября подать письменное заявление в администрацию своего муниципалитета, а затем до 14 ноября выбрать жилое помещение и использовать сертификат. Переселенцы остаются проживать по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

московская область (подмосковье)

