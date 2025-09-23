https://ria.ru/20250923/pochka-2043668123.html

В Бурятии в онкодиспансере женщине по ошибке удалили почку

В Бурятии в онкодиспансере женщине по ошибке удалили почку

УЛАН-УДЭ, 23 сен — РИА Новости. В Бурятии возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как в республиканском онкодиспансере врачи по ошибке удалили женщине здоровую почку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета. "Могу подтвердить, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.По информации местных СМИ, ошибка произошла из-за того, что в онкодиспансере перепутали результаты анализов двух женщин. В республиканском Минздраве на запрос РИА Новости ответили, что не могут разглашать врачебную тайну.

