ВСУ в Запорожской области добивали сослуживцев, рассказал боец

Украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали данные российским... РИА Новости, 23.09.2025

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали данные российским бойцам, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Директор". "Когда они (боевики ВСУ - ред.) отходили с опорного пункта в Новоивановке, одного из них ранило. И чтобы мы к нему не подошли, не забрали рации или какие-то сведения, они начали сбрасывать на него боеприпасы с дрона", - рассказал боец. Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.

