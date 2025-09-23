Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 23.09.2025
ВСУ в Запорожской области добивали сослуживцев, рассказал боец
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали данные российским бойцам, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Директор". "Когда они (боевики ВСУ - ред.) отходили с опорного пункта в Новоивановке, одного из них ранило. И чтобы мы к нему не подошли, не забрали рации или какие-то сведения, они начали сбрасывать на него боеприпасы с дрона", - рассказал боец. Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали данные российским бойцам, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Директор".
"Когда они (боевики ВСУ - ред.) отходили с опорного пункта в Новоивановке, одного из них ранило. И чтобы мы к нему не подошли, не забрали рации или какие-то сведения, они начали сбрасывать на него боеприпасы с дрона", - рассказал боец.
Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
