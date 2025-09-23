https://ria.ru/20250923/plen-2043651387.html
ВСУ в Запорожской области добивали сослуживцев, рассказал боец
ВСУ в Запорожской области добивали сослуживцев, рассказал боец - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ в Запорожской области добивали сослуживцев, рассказал боец
Украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали данные российским... РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали данные российским бойцам, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Директор". "Когда они (боевики ВСУ - ред.) отходили с опорного пункта в Новоивановке, одного из них ранило. И чтобы мы к нему не подошли, не забрали рации или какие-то сведения, они начали сбрасывать на него боеприпасы с дрона", - рассказал боец. Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.
запорожская область
Новости
ru-RU
