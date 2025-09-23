https://ria.ru/20250923/peskov-2043736466.html
Песков не стал комментировать назначение Ткачева начальником ДВКР ФСБ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать якобы назначение генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ России, подчеркнув, что назначения такого делаются закрытыми указами. Ранее ряд СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин якобы назначил Ткачева начальником департамента военной контрразведки ФСБ. "Это я без комментариев оставляю. Многие, многие назначения такого рода - они делаются закрытыми указами. Поэтому, поскольку речь в таких случаях идет о закрытых указах, мы о них не говорим", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
