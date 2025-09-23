Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал обвинения в адрес российских военных
13:14 23.09.2025 (обновлено: 13:44 23.09.2025)
Песков прокомментировал обвинения в адрес российских военных
Песков прокомментировал обвинения в адрес российских военных - РИА Новости, 23.09.2025
Песков прокомментировал обвинения в адрес российских военных
Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны."Любые обвинения в адрес наших военных в том что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной. Ввиду отсутствия этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на слова Сикорского.
Песков прокомментировал обвинения в адрес российских военных

Песков: обвинения в адрес военных РФ не подкреплены достоверными данными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.
"Любые обвинения в адрес наших военных в том что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной. Ввиду отсутствия этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на слова Сикорского.
Истребители МиГ-31
В США сделали дерзкое заявление в адрес России после инцидента с МиГ-31
21 сентября, 10:21
 
