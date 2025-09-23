https://ria.ru/20250923/peskov-2043732011.html

Песков прокомментировал обвинения в адрес российских военных

Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:14:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

польша

радослав сикорский

оон

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны."Любые обвинения в адрес наших военных в том что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной. Ввиду отсутствия этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на слова Сикорского.

россия

польша

2025

