Песков рассказал о глобальном атомном форуме в Москве

23.09.2025

Песков рассказал о глобальном атомном форуме в Москве

Международное сотрудничество в области мирного атома будет так или иначе обсуждаться в ходе глобального атомного форума, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:07:00+03:00

2025-09-23T13:07:00+03:00

2025-09-23T13:35:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международное сотрудничество в области мирного атома будет так или иначе обсуждаться в ходе глобального атомного форума, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В четверг состоится глобальный атомный форум в рамках международного форума "Мировая атомная неделя". Поэтому все вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области атомной энергетики, мирного атома, будут так или иначе подниматься в ходе этого форума", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь не захотел раскрывать деталей касательно заявлений главы Организации по атомной энергии Ирана и вице-президента страны Мохаммада Эслами о планах России и Ирана подписать соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков.С 25 по 30 сентября на ВДНХ в Москве пройдет международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

