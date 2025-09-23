https://ria.ru/20250923/peskov-2043728113.html
Отсутствие ДСНВ чревато последствиями, заявил Песков
Отсутствие ДСНВ чревато последствиями, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2025
Отсутствие ДСНВ чревато последствиями, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с истечением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметил,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:05:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с истечением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметил, что отсутствие таких договоров чревато большими опасностями. "Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - сказал Песков журналистам.
