Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий песков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.

россия

россия, безопасность, дмитрий песков, вооруженные силы украины