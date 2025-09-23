Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ

https://ria.ru/20250923/peskov-2043727998.html
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
Песков: Россия продолжает специальную военную операцию