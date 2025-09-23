Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 23.09.2025
13:03 23.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
в мире
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
в мире, владимир путин, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ
В мире
Владимир Путин — президент России
Дональд Трамп
 
 
