Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 23.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Песков: пока четкого понимания о дате следующего контакта Путина и Трампа нет