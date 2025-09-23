https://ria.ru/20250923/peskov-2043727338.html

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 23.09.2025

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

