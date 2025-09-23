https://ria.ru/20250923/peskov-2043727147.html
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года - РИА Новости, 23.09.2025
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года
Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но для этого... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:03:00+03:00
2025-09-23T13:03:00+03:00
2025-09-23T14:53:00+03:00
сша
москва
россия
дмитрий песков
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но для этого нужна зеркальная позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать, но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.
https://ria.ru/20250923/formulirovka-2043731511.html
https://ria.ru/20250923/kreml-2043726563.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, россия, дмитрий песков, в мире, дональд трамп
США, Москва, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Дональд Трамп
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года
Песков: РФ готова в течение года выполнять количественные ограничения по ДСНВ