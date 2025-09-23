Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года - РИА Новости, 23.09.2025
13:03 23.09.2025 (обновлено: 14:53 23.09.2025)
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но для этого нужна зеркальная позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать, но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.
Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года

Песков: РФ готова в течение года выполнять количественные ограничения по ДСНВ

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но для этого нужна зеркальная позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
В Кремле оценили формулировку мер по продлению ограничений по ДСНВ
13:13
13:13
"Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать, но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.
В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США по ДСНВ
13:02
13:02
 
