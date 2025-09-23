https://ria.ru/20250923/peskov-2043727147.html

Песков: Россия готова выполнять ограничения по ДСНВ в течение года

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но для этого нужна зеркальная позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать, но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.

