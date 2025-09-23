https://ria.ru/20250923/peskov-2043726405.html
Песков: Россия ранее не доводила до США своих предложений по судьбе ДСНВ
Песков: Россия ранее не доводила до США своих предложений по судьбе ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025
Песков: Россия ранее не доводила до США своих предложений по судьбе ДСНВ
Россия ранее не доводила до США своих предложений по судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия ранее не доводила до США своих предложений по судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не доводились", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доводились ли ранее до США инициативы РФ по ДСНВ.
