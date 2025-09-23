Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов
17:19 23.09.2025 (обновлено: 17:32 23.09.2025)
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 23.09.2025
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов
Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, пытавшаяся подорвать машину Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, пытавшаяся подорвать машину Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Гавриленко* Лариса Владимировна, 11.05.1961 года рождения, город Запорожье Украинской ССР", - говорится в перечне.В январе Генеральная прокуратура РФ сообщала, что, по версии следствия, Гавриленко* вступила в созданное службой безопасности Украины террористическое сообщество. По указанию представителя СБУ она получила и хранила дома два самодельных взрывных устройства для совершения теракта.По версии следствия, в октябре 2023 года Гавриленко* установила СВУ, приведенное в боевое состояние, под кабину грузовика из автоколонны министерства обороны России, в котором перевозили военнослужащих. Однако осуществить свой замысел не смогла, так как была задержана сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов

Жительницу Запорожской области Гавриленко внесли в перечень экстремистов

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, пытавшаяся подорвать машину Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Гавриленко* Лариса Владимировна, 11.05.1961 года рождения, город Запорожье Украинской ССР", - говорится в перечне.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Москве арестовали подростка по делу о теракте
Вчера, 10:09
В январе Генеральная прокуратура РФ сообщала, что, по версии следствия, Гавриленко* вступила в созданное службой безопасности Украины террористическое сообщество. По указанию представителя СБУ она получила и хранила дома два самодельных взрывных устройства для совершения теракта.
По версии следствия, в октябре 2023 года Гавриленко* установила СВУ, приведенное в боевое состояние, под кабину грузовика из автоколонны министерства обороны России, в котором перевозили военнослужащих. Однако осуществить свой замысел не смогла, так как была задержана сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге
18 сентября, 11:39
 
