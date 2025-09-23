https://ria.ru/20250923/perechen-2043798100.html

Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов

Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 23.09.2025

Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов

Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, пытавшаяся подорвать машину Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:19:00+03:00

2025-09-23T17:19:00+03:00

2025-09-23T17:32:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

запорожская область

россия

служба безопасности украины

запорожье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, пытавшаяся подорвать машину Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Гавриленко* Лариса Владимировна, 11.05.1961 года рождения, город Запорожье Украинской ССР", - говорится в перечне.В январе Генеральная прокуратура РФ сообщала, что, по версии следствия, Гавриленко* вступила в созданное службой безопасности Украины террористическое сообщество. По указанию представителя СБУ она получила и хранила дома два самодельных взрывных устройства для совершения теракта.По версии следствия, в октябре 2023 года Гавриленко* установила СВУ, приведенное в боевое состояние, под кабину грузовика из автоколонны министерства обороны России, в котором перевозили военнослужащих. Однако осуществить свой замысел не смогла, так как была задержана сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250922/podrostok-2043457744.html

https://ria.ru/20250918/fsb-2042659693.html

запорожская область

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), запорожская область, россия, служба безопасности украины, запорожье