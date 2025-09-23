https://ria.ru/20250923/perechen-2043798100.html
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 23.09.2025
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов
Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, пытавшаяся подорвать машину Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:19:00+03:00
2025-09-23T17:19:00+03:00
2025-09-23T17:32:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
запорожская область
россия
служба безопасности украины
запорожье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, пытавшаяся подорвать машину Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Гавриленко* Лариса Владимировна, 11.05.1961 года рождения, город Запорожье Украинской ССР", - говорится в перечне.В январе Генеральная прокуратура РФ сообщала, что, по версии следствия, Гавриленко* вступила в созданное службой безопасности Украины террористическое сообщество. По указанию представителя СБУ она получила и хранила дома два самодельных взрывных устройства для совершения теракта.По версии следствия, в октябре 2023 года Гавриленко* установила СВУ, приведенное в боевое состояние, под кабину грузовика из автоколонны министерства обороны России, в котором перевозили военнослужащих. Однако осуществить свой замысел не смогла, так как была задержана сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250922/podrostok-2043457744.html
https://ria.ru/20250918/fsb-2042659693.html
запорожская область
россия
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), запорожская область, россия, служба безопасности украины, запорожье
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Запорожская область, Россия, Служба безопасности Украины, Запорожье
Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень террористов
Жительницу Запорожской области Гавриленко внесли в перечень экстремистов