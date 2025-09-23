В Палестине прокомментировали признание государства влиятельными странами
Палестинцы c флагами. Архивное фото
КАИР, 23 сен – РИА Новости. Признание палестинского государства влиятельными странами важно, но оно также должно сопровождаться немедленным прекращением огня и переходом к мирному политическому процессу, поделился своим мнением в интервью с РИА Новости член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Васел Абу Юсеф.
"Признание палестинского государства важно, но оно должно сопровождаться немедленным прекращением войны и переходом к политическому процессу, ведущему к прекращению оккупации и колониализма, построению и созданию палестинского государства, а также обеспечению права беженцев на возвращение на основе резолюций, имеющих международную легитимность", - пояснил Юсеф.
Собеседник агентства добавил в интервью, что недавнее признание Палестины четырьмя странами вписывается в контекст повестки дня, установленной палестинскими активистами на народном и глобальном уровнях, отметив массовые митинги, в которых приняли участие сотни тысяч человек по всему миру с требованием прекратить войну, снять блокаду и начать политический процесс, ведущий к созданию независимого палестинского государства и возвращению палестинских беженцев.
Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.