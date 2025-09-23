Рейтинг@Mail.ru
В Палестине прокомментировали признание государства влиятельными странами - РИА Новости, 23.09.2025
17:24 23.09.2025
В Палестине прокомментировали признание государства влиятельными странами
2025-09-23T17:24:00+03:00
2025-09-23T17:24:00+03:00
КАИР, 23 сен – РИА Новости. Признание палестинского государства влиятельными странами важно, но оно также должно сопровождаться немедленным прекращением огня и переходом к мирному политическому процессу, поделился своим мнением в интервью с РИА Новости член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Васел Абу Юсеф. "Признание палестинского государства важно, но оно должно сопровождаться немедленным прекращением войны и переходом к политическому процессу, ведущему к прекращению оккупации и колониализма, построению и созданию палестинского государства, а также обеспечению права беженцев на возвращение на основе резолюций, имеющих международную легитимность", - пояснил Юсеф. Собеседник агентства добавил в интервью, что недавнее признание Палестины четырьмя странами вписывается в контекст повестки дня, установленной палестинскими активистами на народном и глобальном уровнях, отметив массовые митинги, в которых приняли участие сотни тысяч человек по всему миру с требованием прекратить войну, снять блокаду и начать политический процесс, ведущий к созданию независимого палестинского государства и возвращению палестинских беженцев. Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.
В Палестине прокомментировали признание государства влиятельными странами

Абу Юсеф: признание Палестины должно сопровождаться прекращением огня

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
КАИР, 23 сен – РИА Новости. Признание палестинского государства влиятельными странами важно, но оно также должно сопровождаться немедленным прекращением огня и переходом к мирному политическому процессу, поделился своим мнением в интервью с РИА Новости член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Васел Абу Юсеф.
"Признание палестинского государства важно, но оно должно сопровождаться немедленным прекращением войны и переходом к политическому процессу, ведущему к прекращению оккупации и колониализма, построению и созданию палестинского государства, а также обеспечению права беженцев на возвращение на основе резолюций, имеющих международную легитимность", - пояснил Юсеф.
Палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Суд Франции обязал мэрию города ежедневно платить штраф за флаг Палестины
16:15
Собеседник агентства добавил в интервью, что недавнее признание Палестины четырьмя странами вписывается в контекст повестки дня, установленной палестинскими активистами на народном и глобальном уровнях, отметив массовые митинги, в которых приняли участие сотни тысяч человек по всему миру с требованием прекратить войну, снять блокаду и начать политический процесс, ведущий к созданию независимого палестинского государства и возвращению палестинских беженцев.
Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ
12:31
 
В миреПалестинаНью-Йорк (город)АндорраОрганизация освобождения ПалестиныООН
 
 
