https://ria.ru/20250923/palestina-2043715358.html

Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ

Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2025

Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ

Канцлер Австрии Кристиан Штокер и глава МИД республики Беате Майнль-Райзингер считают признание Палестины преждевременным. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:31:00+03:00

2025-09-23T12:31:00+03:00

2025-09-23T12:31:00+03:00

в мире

палестина

австрия

израиль

кир стармер

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg

ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер и глава МИД республики Беате Майнль-Райзингер считают признание Палестины преждевременным. "Мы считаем, что сначала нужно политическое решение", - заявил канцлер в беседе с австрийскими СМИ в Нью-Йорке. Его слова приводит портал австрийского телеканала Puls24. По словам Штокера, если решение о создании двух государств когда-нибудь действительно станет реалистичным, то для Австрии "признание Палестины как государства будет возможностью или, скорее, следующим шагом". Однако на данный момент Штокер не считает, что признание Палестины Австрией было бы "правильным сигналом". Похожую позицию заняла глава МИД республики Беате Майнль-Райзингер. Она отметила, что признание государства, о котором сейчас даже нельзя сказать, "каковы его границы", носит символический характер. Министр добавила, что для нее "это слишком рано". При этом, по её словам, важно отойти от существующей "поляризации". "Государства, которые сейчас признают Палестину, не являются автоматически сторонниками ХАМАС или противниками Израиля. И государства, которые не признают, не являются безусловными сторонниками каждой политики израильского правительства и противниками радикально-исламистской террористической организации ХАМАС", - пояснила она. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.

https://ria.ru/20250923/usloviya-2043653706.html

https://ria.ru/20250923/rossija-2043645526.html

палестина

австрия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, австрия, израиль, кир стармер, хамас