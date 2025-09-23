https://ria.ru/20250923/palestina-2043715358.html
Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ
Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2025
Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ
Канцлер Австрии Кристиан Штокер и глава МИД республики Беате Майнль-Райзингер считают признание Палестины преждевременным.
2025-09-23T12:31:00+03:00
2025-09-23T12:31:00+03:00
2025-09-23T12:31:00+03:00
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер и глава МИД республики Беате Майнль-Райзингер считают признание Палестины преждевременным. "Мы считаем, что сначала нужно политическое решение", - заявил канцлер в беседе с австрийскими СМИ в Нью-Йорке. Его слова приводит портал австрийского телеканала Puls24. По словам Штокера, если решение о создании двух государств когда-нибудь действительно станет реалистичным, то для Австрии "признание Палестины как государства будет возможностью или, скорее, следующим шагом". Однако на данный момент Штокер не считает, что признание Палестины Австрией было бы "правильным сигналом". Похожую позицию заняла глава МИД республики Беате Майнль-Райзингер. Она отметила, что признание государства, о котором сейчас даже нельзя сказать, "каковы его границы", носит символический характер. Министр добавила, что для нее "это слишком рано". При этом, по её словам, важно отойти от существующей "поляризации". "Государства, которые сейчас признают Палестину, не являются автоматически сторонниками ХАМАС или противниками Израиля. И государства, которые не признают, не являются безусловными сторонниками каждой политики израильского правительства и противниками радикально-исламистской террористической организации ХАМАС", - пояснила она. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Австрия считает признание Палестины преждевременным, пишут СМИ
Puls24: канцлер Австрии Штокер считает преждевременным признание Палестины