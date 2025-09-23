Советник Аббаса рассказал о важности признания Палестины для ее становления

https://ria.ru/20250923/palestina-2043714010.html

в мире

палестина

сша

россия

кир стармер

оон

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Прохор Доренко, Радик Амиров. Признание Палестины носит не только символический характер, но и играет важную роль в государственном становлении, заявил РИА Новости советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд аль-Хаббаш. "Этот шаг прокладывает дорогу для формирования палестинской государственности, где у страны есть свои права и обязанности… Взаимодействие со странами, признавшими Палестину, изменится во многих областях, включая торговлю, правовую сферу, а также в сфере дипломатических отношений", - сказал он. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

палестина

сша

россия

