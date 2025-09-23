https://ria.ru/20250923/palestina-2043714010.html
Советник Аббаса рассказал о важности признания Палестины для ее становления
Советник Аббаса рассказал о важности признания Палестины для ее становления - РИА Новости, 23.09.2025
Советник Аббаса рассказал о важности признания Палестины для ее становления
Признание Палестины носит не только символический характер, но и играет важную роль в государственном становлении, заявил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:26:00+03:00
2025-09-23T12:26:00+03:00
2025-09-23T12:26:00+03:00
в мире
палестина
сша
россия
кир стармер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_cfde77452fe373a50eb58d4af2995e59.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Прохор Доренко, Радик Амиров. Признание Палестины носит не только символический характер, но и играет важную роль в государственном становлении, заявил РИА Новости советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд аль-Хаббаш. "Этот шаг прокладывает дорогу для формирования палестинской государственности, где у страны есть свои права и обязанности… Взаимодействие со странами, признавшими Палестину, изменится во многих областях, включая торговлю, правовую сферу, а также в сфере дипломатических отношений", - сказал он. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250923/rossija-2043645526.html
https://ria.ru/20250923/usloviya-2043653706.html
палестина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae2ea97e7b133acc75fcedc5bf80df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, сша, россия, кир стармер, оон
В мире, Палестина, США, Россия, Кир Стармер, ООН
Советник Аббаса рассказал о важности признания Палестины для ее становления
Советник ПНА аль-Хаббаш: признание Палестины играет важную роль в ее становлении