12:26 23.09.2025
Советник Аббаса рассказал о важности признания Палестины для ее становления
в мире
палестина
сша
россия
кир стармер
оон
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Прохор Доренко, Радик Амиров. Признание Палестины носит не только символический характер, но и играет важную роль в государственном становлении, заявил РИА Новости советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд аль-Хаббаш. "Этот шаг прокладывает дорогу для формирования палестинской государственности, где у страны есть свои права и обязанности… Взаимодействие со странами, признавшими Палестину, изменится во многих областях, включая торговлю, правовую сферу, а также в сфере дипломатических отношений", - сказал он. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
сша
россия
в мире, палестина, сша, россия, кир стармер, оон
В мире, Палестина, США, Россия, Кир Стармер, ООН
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Прохор Доренко, Радик Амиров. Признание Палестины носит не только символический характер, но и играет важную роль в государственном становлении, заявил РИА Новости советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд аль-Хаббаш.
"Этот шаг прокладывает дорогу для формирования палестинской государственности, где у страны есть свои права и обязанности… Взаимодействие со странами, признавшими Палестину, изменится во многих областях, включая торговлю, правовую сферу, а также в сфере дипломатических отношений", - сказал он.
В МИД прокомментировали признание Палестины
02:08
02:08
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Стармер выдвинул Палестине условия для установления дипотношений
05:56
05:56
 
