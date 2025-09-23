https://ria.ru/20250923/palestina-2043642128.html

Глава МИД Британии подтвердила решение Лондона признать Палестину

Глава МИД Британии подтвердила решение Лондона признать Палестину

ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину. "Я стою перед вами сегодня под эмблемой Организации Объединенных Наций, чтобы подтвердить историческое решение правительства Великобритании признать государство Палестина. Этот шаг, предпринятый вместе с союзниками и партнерами, отражает общепринятую истину по поводу того, что государственность является неотъемлемым правом палестинского народа и что создание двух государств - это единственный путь к миру и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев", - сказала Купер. Министр подчеркнула, что у движения ХАМАС не может быть никакой роли в управлении Палестиной, а также призвала к прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников и возобновлению поставок гуманитарной помощи.

