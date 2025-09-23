https://ria.ru/20250923/otkhod-2043651537.html
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области
При освобождении Новоивановки в Запорожской области российские военнослужащие нередко наталкивались на самодельные боеприпасы и зажигательные устройства
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. При освобождении Новоивановки в Запорожской области российские военнослужащие нередко наталкивались на самодельные боеприпасы и зажигательные устройства, которые противник размещал вдоль троп и проходов, сообщил РИА Новости стрелок группировки российских войск "Восток" с позывным "Директор". Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области. "У них (боевиков ВСУ - ред.) это частое явление - чуть ли не каждую ночь тропа, которая утром чистая и проверенная, к вечеру уже может быть заминирована. Бывает проходишь, а "Баба-яга" (БПЛА - ред.) пролетела - они сбрасывают то, что мы называем помадками, вроде зажигалок. По виду это как пластмассовая пачка из-под сигарет, обычная пачка, но трогать такое категорически нельзя - можно остаться без рук или без ног. Там стоят хорошие заряды, и они любят такие вещи раскидывать", - сказал "Директор". Военнослужащий подчеркнул, что из-за подобных средств поражения местные тропы и подходы вынуждены обходить стороной, а опасные участки отмечают и ограждают заранее, чтобы минимизировать потери среди личного состава и гражданских.
запорожская область
