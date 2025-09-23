Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/otkhod-2043651537.html
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области
При освобождении Новоивановки в Запорожской области российские военнослужащие нередко наталкивались на самодельные боеприпасы и зажигательные устройства,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T05:11:00+03:00
2025-09-23T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899530_0:61:2279:1343_1920x0_80_0_0_037b604ac9bddb36b5bf0fb33b1b0f5a.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. При освобождении Новоивановки в Запорожской области российские военнослужащие нередко наталкивались на самодельные боеприпасы и зажигательные устройства, которые противник размещал вдоль троп и проходов, сообщил РИА Новости стрелок группировки российских войск "Восток" с позывным "Директор". Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области. "У них (боевиков ВСУ - ред.) это частое явление - чуть ли не каждую ночь тропа, которая утром чистая и проверенная, к вечеру уже может быть заминирована. Бывает проходишь, а "Баба-яга" (БПЛА - ред.) пролетела - они сбрасывают то, что мы называем помадками, вроде зажигалок. По виду это как пластмассовая пачка из-под сигарет, обычная пачка, но трогать такое категорически нельзя - можно остаться без рук или без ног. Там стоят хорошие заряды, и они любят такие вещи раскидывать", - сказал "Директор". Военнослужащий подчеркнул, что из-за подобных средств поражения местные тропы и подходы вынуждены обходить стороной, а опасные участки отмечают и ограждают заранее, чтобы минимизировать потери среди личного состава и гражданских.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899530_488:0:2279:1343_1920x0_80_0_0_ab06b513f1f6d25bda5b50df39d8e5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВСУ отходили от Новоивановки в Запорожской области

ВСУ использовали самодельные боеприпасы при отходе из Новоивановки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтожение самодельных взрывных устройств в Запорожской области
Уничтожение самодельных взрывных устройств в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтожение самодельных взрывных устройств в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. При освобождении Новоивановки в Запорожской области российские военнослужащие нередко наталкивались на самодельные боеприпасы и зажигательные устройства, которые противник размещал вдоль троп и проходов, сообщил РИА Новости стрелок группировки российских войск "Восток" с позывным "Директор".
Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.
"У них (боевиков ВСУ - ред.) это частое явление - чуть ли не каждую ночь тропа, которая утром чистая и проверенная, к вечеру уже может быть заминирована. Бывает проходишь, а "Баба-яга" (БПЛА - ред.) пролетела - они сбрасывают то, что мы называем помадками, вроде зажигалок. По виду это как пластмассовая пачка из-под сигарет, обычная пачка, но трогать такое категорически нельзя - можно остаться без рук или без ног. Там стоят хорошие заряды, и они любят такие вещи раскидывать", - сказал "Директор".
Военнослужащий подчеркнул, что из-за подобных средств поражения местные тропы и подходы вынуждены обходить стороной, а опасные участки отмечают и ограждают заранее, чтобы минимизировать потери среди личного состава и гражданских.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала