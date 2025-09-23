Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал слова Ким Чен Ына о "секретном оружии" - РИА Новости, 23.09.2025
04:16 23.09.2025 (обновлено: 06:19 23.09.2025)
Эксперт прокомментировал слова Ким Чен Ына о "секретном оружии"
Эксперт прокомментировал слова Ким Чен Ына о "секретном оружии"
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Секретным вооружением", о разработке которого заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, могут быть новые средства доставки ядерных боезарядов, в том числе беспилотные, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В понедельник лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о появлении у страны новых видов секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил. &quot;Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования&quot;, — сказал Коротченко.Он отметил успехи КНДР в области создания ракетно-ядерных технологий, в том числе разработку аналога российского подводного автономного аппарата "Посейдон". Эксперт также подчеркнул, что особую роль в разработке новых вооружений в КНДР играют спецслужбы страны, которые оперативно добывают необходимую информацию и соответствующие технологии в ведущих странах Запада.
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, игорь коротченко
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Игорь Коротченко
Флаг КНДР
Флаг КНДР
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Секретным вооружением", о разработке которого заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, могут быть новые средства доставки ядерных боезарядов, в том числе беспилотные, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В понедельник лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о появлении у страны новых видов секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил.
"Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования", — сказал Коротченко.

Он отметил успехи КНДР в области создания ракетно-ядерных технологий, в том числе разработку аналога российского подводного автономного аппарата "Посейдон". Эксперт также подчеркнул, что особую роль в разработке новых вооружений в КНДР играют спецслужбы страны, которые оперативно добывают необходимую информацию и соответствующие технологии в ведущих странах Запада.
