Эксперт прокомментировал слова Ким Чен Ына о "секретном оружии"
Эксперт прокомментировал слова Ким Чен Ына о "секретном оружии" - РИА Новости, 23.09.2025
Эксперт прокомментировал слова Ким Чен Ына о "секретном оружии"
"Секретным вооружением", о разработке которого заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, могут быть новые средства доставки ядерных боезарядов, в том числе беспилотные,... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Секретным вооружением", о разработке которого заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, могут быть новые средства доставки ядерных боезарядов, в том числе беспилотные, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В понедельник лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о появлении у страны новых видов секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил. "Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования", — сказал Коротченко.Он отметил успехи КНДР в области создания ракетно-ядерных технологий, в том числе разработку аналога российского подводного автономного аппарата "Посейдон". Эксперт также подчеркнул, что особую роль в разработке новых вооружений в КНДР играют спецслужбы страны, которые оперативно добывают необходимую информацию и соответствующие технологии в ведущих странах Запада.
