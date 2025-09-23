https://ria.ru/20250923/opasnost-2043661425.html
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
МЧС России объявило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане
КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. МЧС России объявило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане, говорится в публикации мобильного приложения ведомства. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении. Ранее во вторник для международных аэропортов Казани и Нижнекамска был объявлен режим "Ковер". Режим "Беспилотная опасность" действует на территории Татарстана с 22.15 понедельника.
