Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 23.09.2025 (обновлено: 07:55 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/opasnost-2043661425.html
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
МЧС России объявило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане, говорится в публикации мобильного приложения ведомства. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:54:00+03:00
2025-09-23T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижнекамск
россия
елабуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007925_0:306:2932:1955_1920x0_80_0_0_1a2f936c1d45f4f8cb3c4afc2131919b.jpg
КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. МЧС России объявило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане, говорится в публикации мобильного приложения ведомства. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении. Ранее во вторник для международных аэропортов Казани и Нижнекамска был объявлен режим "Ковер". Режим "Беспилотная опасность" действует на территории Татарстана с 22.15 понедельника.
https://ria.ru/20250923/opasnost-2043648642.html
нижнекамск
россия
елабуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007925_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94ce5aa25ed271d6fa3dd9d92c0e3f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижнекамск, россия, елабуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижнекамск, Россия, Елабуга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Татарстане ввели режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. МЧС России объявило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане, говорится в публикации мобильного приложения ведомства.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник для международных аэропортов Казани и Нижнекамска был объявлен режим "Ковер".
Режим "Беспилотная опасность" действует на территории Татарстана с 22.15 понедельника.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
03:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижнекамскРоссияЕлабугаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала