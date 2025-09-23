https://ria.ru/20250923/opasnost-2043661281.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 23.09.2025

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T07:52:00+03:00

2025-09-23T07:52:00+03:00

2025-09-23T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 1.44 мск, она продлилась около шести часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в мессенджере Max.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, пензенская область, олег мельниченко