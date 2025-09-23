https://ria.ru/20250923/opasnost-2043661281.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 23.09.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 1.44 мск, она продлилась около шести часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в мессенджере Max.
