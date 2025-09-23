https://ria.ru/20250923/opasnost-2043648642.html
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.09.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Оренбургской области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - написал он в Telegram-канале.
