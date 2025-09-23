США не присоединились к антироссийскому заявлению перед началом Совбеза ООН
США не присоединились к антироссийскому заявлению перед Совбезом ООН по Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине. 23 сентября 2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине. 23 сентября 2025
ООН, 23 сен — РИА Новости, Игорь Наймушин. США не присоединились к антироссийскому заявлению нескольких стран перед началом заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Авторами инициативы, включающей в себя необоснованные обвинения в адрес Москвы, выступили представители Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Он, в частности, указал, что к заявлению Киева присоединились Евросоюз и несколько стран: Канада, Япония и Новая Зеландия. Соединенные Штаты в заявлении он не упомянул.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН обсудил с Владимиром Зеленским урегулирование украинского конфликта и гарантии безопасности для Киева. По итогам встречи он опубликовал пост в принадлежащей ему соцсети Truth Social, в котором высказался о территориальных границах Украины. Так, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше".
Москва не раз подчеркивала, что вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Владимир Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Украине в обмен на территории.
Кроме того, Трамп, охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", обвинив в ведении "бесцельной борьбы".
Сегодня американский президент также обсудил украинский кризис с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По сообщению пресс-службы генсека, тот признал усилия хозяина Белого дома по урегулированию конфликтов по всему миру и выразил готовность организации сотрудничать с США в стремлении к миру. Позже Трамп провел встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Ранее во вторник американский лидер выступил на Генассамблее ООН, где заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине. При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира".
В Нью-Йорке сегодня открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.