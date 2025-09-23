Рейтинг@Mail.ru
Участники ГА ООН массово покидают штаб-квартиру после выступления Трампа - РИА Новости, 23.09.2025
18:22 23.09.2025 (обновлено: 18:36 23.09.2025)
Участники ГА ООН массово покидают штаб-квартиру после выступления Трампа
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
испания
сербия
сша
дональд трамп
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Участники Генассамблеи массово покидают штаб-квартиру ООН сразу после выступления президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Делегации начали массово выходить из здания ООН спустя минуты после того, как Трамп закончил свое выступление с трибуны Генассамблеи во вторник.Среди первых покинувших здание оказались король Испании, президент Сербии, а также первая леди США.
в мире, оон, генеральная ассамблея оон, испания, сербия, сша, дональд трамп
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Испания, Сербия, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki IwamuraДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Участники Генассамблеи массово покидают штаб-квартиру ООН сразу после выступления президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Делегации начали массово выходить из здания ООН спустя минуты после того, как Трамп закончил свое выступление с трибуны Генассамблеи во вторник.
Среди первых покинувших здание оказались король Испании, президент Сербии, а также первая леди США.
Делегатов на ГА ООН пришлось призвать к порядку после выступления Трампа
