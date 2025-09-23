https://ria.ru/20250923/oon-2043822160.html
Участники ГА ООН массово покидают штаб-квартиру после выступления Трампа
2025-09-23T18:22:00+03:00
2025-09-23T18:22:00+03:00
2025-09-23T18:36:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Участники Генассамблеи массово покидают штаб-квартиру ООН сразу после выступления президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Делегации начали массово выходить из здания ООН спустя минуты после того, как Трамп закончил свое выступление с трибуны Генассамблеи во вторник.Среди первых покинувших здание оказались король Испании, президент Сербии, а также первая леди США.
