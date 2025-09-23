https://ria.ru/20250923/oon-2043816934.html
ООН должна отойти от двойных стандартов, заявили в постпредстве России
2025-09-23T18:08:00+03:00
2025-09-23T18:08:00+03:00
2025-09-23T18:14:00+03:00
ЖЕНЕВА, 23 сен - РИА Новости. ООН должна отказаться от двойных стандартов и начать объективно реагировать на вопиющие факты нарушений прав человека, включая русофобию, на Украине, в Молдавии и в странах ЕС, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН."Призываем отказаться от "двойных стандартов" и начать наконец объективно реагировать на вопиющие факты нарушений прав человека, включая русофобию, на Украине, в Молдавии, а также других странах ЕС, в Великобритании и других государствах "коллективного Запада", - заявил представитель России.В постпредстве указали на ситуацию в прибалтийских странах."В прибалтийских странах зашкаливает уровень русофобии и оголтелой дискриминации русского и русскоязычного населения, в отношении которого последовательно проводится "репрессивная" миграционная политика, по сути, ставящая своей целью изгнание всех русских", - отметил представитель РФ.
