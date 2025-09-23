https://ria.ru/20250923/oon-2043807002.html
Трамп обвинил ООН в расточительстве
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что Организация Объединённых Наций отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве."Много лет назад я участвовал в тендере на реконструкцию этого комплекса зданий ООН. Я сказал тогда, что сделаю всё за 500 миллионов долларов, причём с гарантией. Но они решили пойти другим путём, который оказался куда дороже и при этом дал гораздо худший результат. В итоге у них были гигантские перерасходы и они потратили от двух до четырёх миллиардов долларов. Проект оказался настолько коррумпированным, что конгресс даже пригласил меня дать показания о колоссальной трате денег", - сказал Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи."К сожалению, в ООН многое устроено именно так, но уже в куда больших масштабах. Это очень печально наблюдать", — добавил он.Американский лидер подчеркнул, что считает ООН неспособной в полной мере реализовать свой потенциал, отметив, что "пустые слова не решают войны", и организация должна доказать свою продуктивность на деле.
