https://ria.ru/20250923/oon-2043799710.html
У ООН есть огромный потенциал, заявил Трамп
У ООН есть огромный потенциал, заявил Трамп - РИА Новости, 23.09.2025
У ООН есть огромный потенциал, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:21:00+03:00
2025-09-23T17:21:00+03:00
2025-09-23T17:29:00+03:00
оон
в мире
сша
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa565fbf3c074f18ff8f33551932407.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов."У ООН - огромнейший потенциал на самом-то деле, я всегда об этом говорил. У ООН - огромный потенциал, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел, пока что-то - пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, - это действия", - сказал Трамп в речи на Генассамблее Организации Объединенных Наций.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043798908.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798468_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a9f24639e5f7d0d4164def096f26208e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, сша, дональд трамп, генеральная ассамблея оон
ООН, В мире, США, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН
У ООН есть огромный потенциал, заявил Трамп
Трамп: у ООН есть огромный потенциал, но он не реализуется даже близко