У ООН есть огромный потенциал, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов.

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у ООН - "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко", в том числе в вопросах решения конфликтов."У ООН - огромнейший потенциал на самом-то деле, я всегда об этом говорил. У ООН - огромный потенциал, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Как кажется, слова пока сильнее дел, пока что-то - пустые слова, а пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, - это действия", - сказал Трамп в речи на Генассамблее Организации Объединенных Наций.

