https://ria.ru/20250923/oon-2043794099.html
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.09.2025
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:04:00+03:00
2025-09-23T17:04:00+03:00
2025-09-23T17:04:00+03:00
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043695489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77430124472f36a16880d877c9136fdb.jpg
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043695489_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b408a24009adb66bd39f78fcd3345690.jpg
LIVE: 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
LIVE: 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
2025-09-23T17:04
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, видео
ООН
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция
2025-09-23T17:04
true
PT1S
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция