Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2025

Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН началась с выступления генсекретаря Организации Антониу Гутерреша, вскоре начнут выступления и мировые лидеры

ООН, 23 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН началась с выступления генсекретаря Организации Антониу Гутерреша, вскоре начнут выступления и мировые лидеры, передает корреспондент РИА Новости. "Восемьдесят лет назад в мире, охваченном войной, лидеры сделали выбор. Сотрудничество вместо хаоса. Закон вместо беззакония. Мир вместо конфликта. Этот выбор породил ООН", - начал Гутерреш. Дебаты состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. После генсекретаря с подиума ГА выступит председатель нынешней 80-й сессии Анналена Бербок. После начнут выступать и мировые лидеры и главы делегаций. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Дональд Трамп. РФ представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября (в субботу).

