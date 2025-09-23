Рейтинг@Mail.ru
Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - 23.09.2025
16:15 23.09.2025 (обновлено: 16:19 23.09.2025)
Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
ООН, 23 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН началась с выступления генсекретаря Организации Антониу Гутерреша, вскоре начнут выступления и мировые лидеры, передает корреспондент РИА Новости. "Восемьдесят лет назад в мире, охваченном войной, лидеры сделали выбор. Сотрудничество вместо хаоса. Закон вместо беззакония. Мир вместо конфликта. Этот выбор породил ООН", - начал Гутерреш. Дебаты состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. После генсекретаря с подиума ГА выступит председатель нынешней 80-й сессии Анналена Бербок. После начнут выступать и мировые лидеры и главы делегаций. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Дональд Трамп. РФ представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября (в субботу).
в мире, бразилия, сша, россия, антониу гутерреш, анналена бербок, луис инасиу лула да силва, оон
В мире, Бразилия, США, Россия, Антониу Гутерреш, Анналена Бербок, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН началась с выступления генсекретаря Организации Антониу Гутерреша, вскоре начнут выступления и мировые лидеры, передает корреспондент РИА Новости.
"Восемьдесят лет назад в мире, охваченном войной, лидеры сделали выбор. Сотрудничество вместо хаоса. Закон вместо беззакония. Мир вместо конфликта. Этот выбор породил ООН", - начал Гутерреш.
Дебаты состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. После генсекретаря с подиума ГА выступит председатель нынешней 80-й сессии Анналена Бербок.
После начнут выступать и мировые лидеры и главы делегаций. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Дональд Трамп. РФ представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября (в субботу).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
08:00
 
