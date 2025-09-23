https://ria.ru/20250923/oon-2043769426.html

Президента Польши заподозрили в употреблении стимулятора во время ГА ООН

ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении стимулирующей субстанции во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В интернете лавинообразно распространяется видеозапись, на которой Навроцкий на форуме ООН украдкой достает что-то из коробочки и кладет содержимое в рот. Депутат от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Роман Гертых заявил, что, судя по поведению Навроцкого, речь не может идти о никотиновом пауче, так как любой человек может обойтись без него несколько часов, чего нельзя сказать о Навроцком. "Любой человек, зависимый от табака, может продержаться несколько часов. Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, - это не табак", - написал он на платформе Х. В свою очередь депутат сейма от коалиции "Левые" Томаш Треля заявил, что таким поведением Навроцкий себя скомпрометировал. "Закинуть за губу важнее Польши. Так ведет себя Кароль Навроцкий на форуме ООН. Полная компрометация", - написал он на платформе Х. Подобные злоключения с Навроцким уже случались. В ходе официальных теледебатов кандидатов в президенты весной этого года он в какой-то момент положил в рот некий пакетик, что было зафиксировано на видеозаписи и вызвало бурю комментариев в интернете. Многие комментаторы заподозрили политика в употреблении наркотических средств. Отвечая на волну критики, сам Навроцкий признался, что употребил никотиновый пауч. Позже он заявил, что сдал тест на наркотики, который, по его словам, оказался отрицательным.

