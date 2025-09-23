Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, чем закончится встреча Трампа и Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
15:00 23.09.2025
Эксперт предположил, чем закончится встреча Трампа и Зеленского на ГА ООН
Эксперт предположил, чем закончится встреча Трампа и Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Эксперт предположил, чем закончится встреча Трампа и Зеленского на ГА ООН
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН не приведет к решению конфликта на Украине, политики выступят только с... РИА Новости, 23.09.2025
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
богдан безпалько
генеральная ассамблея оон
оон
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН не приведет к решению конфликта на Украине, политики выступят только с популистской риторикой, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. "Дело ограничится декларациями, потому что его (конфликт на Украине – ред.) решить просто так, даже на полях Генассамблеи, просто невозможно ни Трампу, ни тем более Зеленскому… Все закончится лишь популистской риторикой и все будет продолжаться так же, как и было", - заявил Безпалько. Эксперт считает, что, даже если переговоры двух политиков не увенчаются успехом, то Зеленский будет делать все, чтобы в глазах "внутренней аудитории" это не выглядело его поражением. "Вряд ли сам Зеленский допустит, чтобы это воспринимали как провал. Он просто будет делать хорошую мину при плохой игре, говоря, что США по-прежнему поддерживают (Украину – ред.) и что все хорошо. Отчасти это, кстати, будет правдой, потому что США не отказываются поставлять вооружение и по-прежнему он снабжают Украину разведданными… То есть, отчасти Зеленский может быть даже прав", - уточнил эксперт. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским.
украина
сша
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, богдан безпалько, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Богдан Безпалько, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Эксперт предположил, чем закончится встреча Трампа и Зеленского на ГА ООН

Безпалько: встреча Трампа и Зеленского на ГА ООН завершится декларациями

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН не приведет к решению конфликта на Украине, политики выступят только с популистской риторикой, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
"Дело ограничится декларациями, потому что его (конфликт на Украине – ред.) решить просто так, даже на полях Генассамблеи, просто невозможно ни Трампу, ни тем более Зеленскому… Все закончится лишь популистской риторикой и все будет продолжаться так же, как и было", - заявил Безпалько.
Эксперт считает, что, даже если переговоры двух политиков не увенчаются успехом, то Зеленский будет делать все, чтобы в глазах "внутренней аудитории" это не выглядело его поражением.
"Вряд ли сам Зеленский допустит, чтобы это воспринимали как провал. Он просто будет делать хорошую мину при плохой игре, говоря, что США по-прежнему поддерживают (Украину – ред.) и что все хорошо. Отчасти это, кстати, будет правдой, потому что США не отказываются поставлять вооружение и по-прежнему он снабжают Украину разведданными… То есть, отчасти Зеленский может быть даже прав", - уточнил эксперт.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским.
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампБогдан БезпалькоГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
