Рейтинг@Mail.ru
США придерживаются двойных стандартов в отношении ООН, считает эксперт - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/oon-2043744442.html
США придерживаются двойных стандартов в отношении ООН, считает эксперт
США придерживаются двойных стандартов в отношении ООН, считает эксперт - РИА Новости, 23.09.2025
США придерживаются двойных стандартов в отношении ООН, считает эксперт
США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН и связанных с ней принципов, заявил газете Financial Times бывший глава Программы развития ООН лорд РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:57:00+03:00
2025-09-23T13:57:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/88/1528878887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d40997a2f7c9daac7c4a588820fcf066.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН и связанных с ней принципов, заявил газете Financial Times бывший глава Программы развития ООН лорд Марк Мэллок-Браун. "США придерживались двойных стандартов на протяжении всего существования ООН. Но они продолжали поддерживать организацию и стремились представить свою внешнюю политику как соответствующую принципам ООН, даже когда это было далеко не так", - заявил эксперт. Мэллок-Браун при этом отметил, что стилистика дипломатии администрации президента США Дональда Трампа "серьезно усугубила" отношения Вашингтона с всемирной организацией. Также Financial Times отмечает, что, с точки зрения эксперта, при нынешней дистанции, существующей между США и ООН, а также лично Дональдом Трампом и генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, Китай и набирающие силу страны Глобального Юга стремятся занять лидерские позиции в этой структуре. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043738175.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/88/1528878887_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ea45368d2747f72dc3836904ac7f32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН
США придерживаются двойных стандартов в отношении ООН, считает эксперт

Мэллок-Браун: США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США всегда придерживались двойных стандартов в отношении ООН и связанных с ней принципов, заявил газете Financial Times бывший глава Программы развития ООН лорд Марк Мэллок-Браун.
"США придерживались двойных стандартов на протяжении всего существования ООН. Но они продолжали поддерживать организацию и стремились представить свою внешнюю политику как соответствующую принципам ООН, даже когда это было далеко не так", - заявил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
08:00
Мэллок-Браун при этом отметил, что стилистика дипломатии администрации президента США Дональда Трампа "серьезно усугубила" отношения Вашингтона с всемирной организацией.
Также Financial Times отмечает, что, с точки зрения эксперта, при нынешней дистанции, существующей между США и ООН, а также лично Дональдом Трампом и генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, Китай и набирающие силу страны Глобального Юга стремятся занять лидерские позиции в этой структуре.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США хотят переложить расходы за помощь Украине на Европу, считает эксперт
13:35
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала