Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
РИА Новости Аналитика
 
08:00 23.09.2025 (обновлено: 09:25 23.09.2025)
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию - РИА Новости, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
Восьмидесятилетие ООН, созданной по итогам Второй мировой войны и призванной предотвратить ее повторение, используется Западом для очередной попытки перепрошить РИА Новости, 23.09.2025
риа новости аналитика
в мире
сша
восток
индия
антониу гутерриш
владимир путин
генеральная ассамблея оон
Восьмидесятилетие ООН, созданной по итогам Второй мировой войны и призванной предотвратить ее повторение, используется Западом для очередной попытки перепрошить всемирную организацию под свои корыстные интересы. К сожалению, предложения генсекретаря Антониу Гутерриша по реформе всемирной организации, озвученные на открывшейся в Нью-Йорке сессии Генассамблеи, повторяют азы западной позиции, восходящей к началу соответствующей дискуссии 30 лет назад.Запад вновь стремится не только разорвать связь с победой антигитлеровской коалиции и реабилитировать страны-агрессоры (они — неотъемлемая часть Запада), а значит, и со смыслом существования самой организации, но и ввести в ней "машину голосования", которая функционировала в рамках Генассамблеи на начальном этапе холодной войны. На этот раз — под предлогом необходимости ее экономизации с подрывом права вето у своих оппонентов. По сути, западные столицы предлагают ввести те же принципы, что действуют в подконтрольных США Бреттон-Вудских институтах (МВФ-ВБ), то есть поставить роль и права государств-членов в зависимость от их финансового вклада в ООН, включая финансирование миротворческих операций (притом что это — угасающее направление в силу растущих разногласий по урегулированию конфликтов между Западом и странами мирового большинства, Глобального Юга и Востока). Ведется подкоп и под природные ресурсы, которые могут быть объявлены "мировым достоянием" и поставлены под контроль западных ТНК или американских мегафондов.Речь прежде всего о реформе Совета Безопасности, где западные столицы пытаются начисто игнорировать многополярность, формирующуюся на межцивилизационной основе. Запад продолжает де-факто настаивать на исключительности своей цивилизации и сохранении механизмов подавления всех остальных методами неоколониального контроля. Ими отвергается сам принцип расширения Совбеза на межцивилизационной основе, включая введение в него Индии, Бразилии, а также представителя Африки в качестве полноправных постоянных членов с правом вето. И это притом что в "Группе двадцати", которая фактически стала реальной площадкой глобальной многосторонней дипломатии, расклад между Западом и БРИКС составляет 50 на 50. То же и в десяти ведущих странах по размерам экономики (по паритету покупательной способности), где государства Глобального Юга и Востока представлены Китаем, Индией, Россией, Бразилией и Индонезией. В настоящее время на одиннадцать стран, входящих в БРИКС, приходится 40% глобального ВВП против 29% у западной "Семерки". Государства БРИКС обеспечивают и львиную долю глобального экономического роста.На деле Запад пытается доминировать в ООН посредством сохранения своего контроля над его аппаратом, включая Секретариат и агентства. Когда это не получается, те же США попросту выходят из структур системы ООН, как это было с ЮНЕСКО и Советом по правам человека. Но главное, конечно, они цепляются за свое большинство в Совете Безопасности, где Запад представлен тремя из пяти постоянных членов — США, Францией и Великобританией. Причем, как показывает опыт, этот контроль ничего им не дает, кроме блокирования назревших решений — например, очередной резолюции по Газе. Россия и Китай, в свою очередь, стоят на страже интересов мирового большинства и международного сообщества в целом. Так что снижение эффективности ООН — целиком на совести западных элит, ведущих арьергардные бои в надежде сохранить свое доминирование в глобальной политике, экономике и финансах при резком сокращении у них соответствующих ресурсов.Одновременно они продвигают отжившую повестку дня с опорой на решения того же Римского клуба 70-80-х годов, включая проблематику устойчивого развития. Все эти вопросы предстоит рассмотреть заново через призму интересов развития стран Глобального Юга и Востока — их пытаются загнать в новую технологическую зависимость от Запада, как это было в случае с зеленой экономикой. Если и перепрошивать ООН, то именно с учетом новых реалий в раскладе сил на мировой арене, который далеко уже не тот, что 80 лет назад, когда на США приходилось 50% мирового ВВП.Запад, конечно, может просто завести процесс реформы ООН в тупик, парализовать все его механизмы, включая Совет Безопасности. Но это не решит глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, в том числе как следствие многовековой западной гегемонии в мировых делах. Необходимо коренное обновление организации на принципах ее Устава и универсальных норм международного права, противостоящих пресловутому "порядку, основанному на правилах", который Запад стремится институционализировать в ООН под тем или иным предлогом. Как отмечал президент Владимир Путин, именно БРИКС, как и ШОС, где все равны, где никто никому не выкручивает руки и не диктует свою волю, где неделимы интересы безопасности и развития, воплощают эти принципы на деле и потому служат прообразом будущего всемирной организации.
https://ria.ru/20250910/evropa-2040767325.html
https://ria.ru/20250918/ekonomika-2042540813.html
сша
восток
индия
Александр Яковенко
Александр Яковенко
в мире, сша, восток, индия, антониу гутерриш, владимир путин, генеральная ассамблея оон, брикс, оон, аналитика
РИА Новости Аналитика, В мире, США, Восток, Индия, Антониу Гутерриш, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, БРИКС, ООН, Аналитика

Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию

Александр Яковенко
Александр Яковенко
Все материалы
Восьмидесятилетие ООН, созданной по итогам Второй мировой войны и призванной предотвратить ее повторение, используется Западом для очередной попытки перепрошить всемирную организацию под свои корыстные интересы. К сожалению, предложения генсекретаря Антониу Гутерриша по реформе всемирной организации, озвученные на открывшейся в Нью-Йорке сессии Генассамблеи, повторяют азы западной позиции, восходящей к началу соответствующей дискуссии 30 лет назад.
Запад вновь стремится не только разорвать связь с победой антигитлеровской коалиции и реабилитировать страны-агрессоры (они — неотъемлемая часть Запада), а значит, и со смыслом существования самой организации, но и ввести в ней "машину голосования", которая функционировала в рамках Генассамблеи на начальном этапе холодной войны. На этот раз — под предлогом необходимости ее экономизации с подрывом права вето у своих оппонентов. По сути, западные столицы предлагают ввести те же принципы, что действуют в подконтрольных США Бреттон-Вудских институтах (МВФ-ВБ), то есть поставить роль и права государств-членов в зависимость от их финансового вклада в ООН, включая финансирование миротворческих операций (притом что это — угасающее направление в силу растущих разногласий по урегулированию конфликтов между Западом и странами мирового большинства, Глобального Юга и Востока). Ведется подкоп и под природные ресурсы, которые могут быть объявлены "мировым достоянием" и поставлены под контроль западных ТНК или американских мегафондов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Деконструкция Европы
10 сентября, 08:00
Речь прежде всего о реформе Совета Безопасности, где западные столицы пытаются начисто игнорировать многополярность, формирующуюся на межцивилизационной основе. Запад продолжает де-факто настаивать на исключительности своей цивилизации и сохранении механизмов подавления всех остальных методами неоколониального контроля. Ими отвергается сам принцип расширения Совбеза на межцивилизационной основе, включая введение в него Индии, Бразилии, а также представителя Африки в качестве полноправных постоянных членов с правом вето. И это притом что в "Группе двадцати", которая фактически стала реальной площадкой глобальной многосторонней дипломатии, расклад между Западом и БРИКС составляет 50 на 50. То же и в десяти ведущих странах по размерам экономики (по паритету покупательной способности), где государства Глобального Юга и Востока представлены Китаем, Индией, Россией, Бразилией и Индонезией. В настоящее время на одиннадцать стран, входящих в БРИКС, приходится 40% глобального ВВП против 29% у западной "Семерки". Государства БРИКС обеспечивают и львиную долю глобального экономического роста.
На деле Запад пытается доминировать в ООН посредством сохранения своего контроля над его аппаратом, включая Секретариат и агентства. Когда это не получается, те же США попросту выходят из структур системы ООН, как это было с ЮНЕСКО и Советом по правам человека. Но главное, конечно, они цепляются за свое большинство в Совете Безопасности, где Запад представлен тремя из пяти постоянных членов — США, Францией и Великобританией. Причем, как показывает опыт, этот контроль ничего им не дает, кроме блокирования назревших решений — например, очередной резолюции по Газе. Россия и Китай, в свою очередь, стоят на страже интересов мирового большинства и международного сообщества в целом. Так что снижение эффективности ООН — целиком на совести западных элит, ведущих арьергардные бои в надежде сохранить свое доминирование в глобальной политике, экономике и финансах при резком сокращении у них соответствующих ресурсов.
Одновременно они продвигают отжившую повестку дня с опорой на решения того же Римского клуба 70-80-х годов, включая проблематику устойчивого развития. Все эти вопросы предстоит рассмотреть заново через призму интересов развития стран Глобального Юга и Востока — их пытаются загнать в новую технологическую зависимость от Запада, как это было в случае с зеленой экономикой. Если и перепрошивать ООН, то именно с учетом новых реалий в раскладе сил на мировой арене, который далеко уже не тот, что 80 лет назад, когда на США приходилось 50% мирового ВВП.
Запад, конечно, может просто завести процесс реформы ООН в тупик, парализовать все его механизмы, включая Совет Безопасности. Но это не решит глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, в том числе как следствие многовековой западной гегемонии в мировых делах. Необходимо коренное обновление организации на принципах ее Устава и универсальных норм международного права, противостоящих пресловутому "порядку, основанному на правилах", который Запад стремится институционализировать в ООН под тем или иным предлогом. Как отмечал президент Владимир Путин, именно БРИКС, как и ШОС, где все равны, где никто никому не выкручивает руки и не диктует свою волю, где неделимы интересы безопасности и развития, воплощают эти принципы на деле и потому служат прообразом будущего всемирной организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Третья мировая — на этот раз экономическая
18 сентября, 08:00
18 сентября, 08:00
 
РИА Новости АналитикаВ миреСШАВостокИндияАнтониу ГутерришВладимир Путин — президент РоссииГенеральная Ассамблея ООНБРИКСООНАналитика
 
 
