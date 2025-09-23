https://ria.ru/20250923/oktokopter-2043657491.html

ВС России уничтожили тяжелый октокоптер ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили тяжелый октокоптер ВСУ в ДНР

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении в ДНР уничтожили дрон многоразового использования - октокоптер R-18 ВСУ, а также... РИА Новости, 23.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении в ДНР уничтожили дрон многоразового использования - октокоптер R-18 ВСУ, а также генератор и два наземных транспортных роботехнических комплекса, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток обнаружен и уничтожен тяжелый октокоптер противника. Также точными ударами FPV-дронов уничтожены генератор и два НТРК, используемые для снабжения личного состава на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что операторы ударных беспилотников ведут постоянное наблюдение за местностью, выявляя и поражая как воздушные, так и наземные объекты противника, что значительно ограничивает возможности ВСУ по ведению обороны и снабжению личного состава.

донецкая народная республика

2025

