ВС России уничтожили тяжелый октокоптер ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении в ДНР уничтожили дрон многоразового использования - октокоптер R-18 ВСУ, а также генератор и два наземных транспортных роботехнических комплекса, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток обнаружен и уничтожен тяжелый октокоптер противника. Также точными ударами FPV-дронов уничтожены генератор и два НТРК, используемые для снабжения личного состава на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что операторы ударных беспилотников ведут постоянное наблюдение за местностью, выявляя и поражая как воздушные, так и наземные объекты противника, что значительно ограничивает возможности ВСУ по ведению обороны и снабжению личного состава.
