В аэропортах Ярославля и Калуги сняли временные ограничения

2025-09-23T14:42:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ярославля и Калуги, сообщила Росавиация."Аэропорты Калуга (Грабцево); Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов."В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Калугу", - добавляется в сообщении.Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.

