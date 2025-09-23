https://ria.ru/20250923/obyazatelstva-2043683988.html
МИД КНР призвал Россию и США выполнять обязательства по СНВ
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. РФ и США должны добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и возобновить выполнение Договора СНВ-3, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По его словам, Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Позиция Китая по Договору СНВ-3 между США и Россией последовательна. РФ и США, будучи двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны добросовестно выполнять свои особые и первостепенные обязательства по ядерному разоружению, возобновить выполнение Договора СНВ-3 и обсудить последующие договоренности", - заявил дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления Путина. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
