https://ria.ru/20250923/obyazatelstva-2043683988.html

МИД КНР призвал Россию и США выполнять обязательства по СНВ

МИД КНР призвал Россию и США выполнять обязательства по СНВ - РИА Новости, 23.09.2025

МИД КНР призвал Россию и США выполнять обязательства по СНВ

РФ и США должны добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и возобновить выполнение Договора СНВ-3, заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:30:00+03:00

2025-09-23T10:30:00+03:00

2025-09-23T10:30:00+03:00

в мире

россия

сша

китай

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. РФ и США должны добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и возобновить выполнение Договора СНВ-3, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По его словам, Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Позиция Китая по Договору СНВ-3 между США и Россией последовательна. РФ и США, будучи двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны добросовестно выполнять свои особые и первостепенные обязательства по ядерному разоружению, возобновить выполнение Договора СНВ-3 и обсудить последующие договоренности", - заявил дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления Путина. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.

https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп