Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома
2025-09-23T07:41:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе. "Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Хотя оно не совсем доброе для родителей, школьников, учителей Белгорода и Белгородского района. Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома", - сказал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков отметил, что если такой возможности нет, то следует привезти детей с соблюдением всех мер предосторожности передвижения от дома к школе или к детскому саду. "Но понимаем, что оперативная обстановка крайне сложная и нужно соблюдать все те, еще раз повторюсь, меры предосторожности, которые мы вместе с вами отрабатывали в школах фактически каждый день", - подчеркнул он.
