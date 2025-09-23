Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 23.09.2025
Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома
Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома - РИА Новости, 23.09.2025
Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе. "Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Хотя оно не совсем доброе для родителей, школьников, учителей Белгорода и Белгородского района. Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома", - сказал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков отметил, что если такой возможности нет, то следует привезти детей с соблюдением всех мер предосторожности передвижения от дома к школе или к детскому саду. "Но понимаем, что оперативная обстановка крайне сложная и нужно соблюдать все те, еще раз повторюсь, меры предосторожности, которые мы вместе с вами отрабатывали в школах фактически каждый день", - подчеркнул он.
Белгородский губернатор рекомендовал школьникам оставаться дома

Гладков призвал школьников оставаться дома из-за ситуации в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал школьникам оставаться дома из-за обстановки в регионе.
"Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Хотя оно не совсем доброе для родителей, школьников, учителей Белгорода и Белгородского района. Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома", - сказал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что если такой возможности нет, то следует привезти детей с соблюдением всех мер предосторожности передвижения от дома к школе или к детскому саду.
"Но понимаем, что оперативная обстановка крайне сложная и нужно соблюдать все те, еще раз повторюсь, меры предосторожности, которые мы вместе с вами отрабатывали в школах фактически каждый день", - подчеркнул он.
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2
ПВО за ночь сбила 69 БПЛА ВСУ
07:34
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
