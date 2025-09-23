Рейтинг@Mail.ru
00:18 23.09.2025
Nvidia планирует инвестировать в OpenAI
технологии
санта-клара
калифорния
илон маск
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Разработчик графических процессоров Nvidia в рамках партнерства с OpenAI планирует инвестировать в компанию до 100 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза OpenAI. "Nvidia и OpenAI сегодня объявили о подписании письма о намерениях в отношении исторического стратегического партнерства, в рамках которого будет развернуто не менее 10 гигаватт систем Nvidia для инфраструктуры искусственного интеллекта, рассчитанной на создание сверхинтеллекта. Для поддержки его создания... Nvidia намерена инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая фаза проекта должна быть запущена во второй половине 2026 года с запуском сервера Nvidia Vera Rubin. OpenAI будет сотрудничать с Nvidia в качестве предпочтительного стратегического партнера в области вычислений и сетей для реализации своих планов по расширению производства, связанного с искусственным интеллектом. Компании надеются окончательно согласовать детали нового этапа стратегического партнерства в ближайшие недели, добавляется в релизе. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
технологии, санта-клара, калифорния, илон маск
Технологии, Санта-Клара, Калифорния, Илон Маск
Nvidia планирует инвестировать в OpenAI

Nvidia планирует инвестировать в компанию OpenAI до 100 млрд. долларов

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Разработчик графических процессоров Nvidia в рамках партнерства с OpenAI планирует инвестировать в компанию до 100 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза OpenAI.
"Nvidia и OpenAI сегодня объявили о подписании письма о намерениях в отношении исторического стратегического партнерства, в рамках которого будет развернуто не менее 10 гигаватт систем Nvidia для инфраструктуры искусственного интеллекта, рассчитанной на создание сверхинтеллекта. Для поддержки его создания... Nvidia намерена инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая фаза проекта должна быть запущена во второй половине 2026 года с запуском сервера Nvidia Vera Rubin.
OpenAI будет сотрудничать с Nvidia в качестве предпочтительного стратегического партнера в области вычислений и сетей для реализации своих планов по расширению производства, связанного с искусственным интеллектом.
Компании надеются окончательно согласовать детали нового этапа стратегического партнерства в ближайшие недели, добавляется в релизе.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
ТехнологииСанта-КлараКалифорнияИлон Маск
 
 
