Nvidia планирует инвестировать в OpenAI
Nvidia планирует инвестировать в OpenAI - РИА Новости, 23.09.2025
Nvidia планирует инвестировать в OpenAI
Разработчик графических процессоров Nvidia в рамках партнерства с OpenAI планирует инвестировать в компанию до 100 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Разработчик графических процессоров Nvidia в рамках партнерства с OpenAI планирует инвестировать в компанию до 100 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза OpenAI. "Nvidia и OpenAI сегодня объявили о подписании письма о намерениях в отношении исторического стратегического партнерства, в рамках которого будет развернуто не менее 10 гигаватт систем Nvidia для инфраструктуры искусственного интеллекта, рассчитанной на создание сверхинтеллекта. Для поддержки его создания... Nvidia намерена инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая фаза проекта должна быть запущена во второй половине 2026 года с запуском сервера Nvidia Vera Rubin. OpenAI будет сотрудничать с Nvidia в качестве предпочтительного стратегического партнера в области вычислений и сетей для реализации своих планов по расширению производства, связанного с искусственным интеллектом. Компании надеются окончательно согласовать детали нового этапа стратегического партнерства в ближайшие недели, добавляется в релизе. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
