В Новосибирске при пожаре в зоопарке спасли многих животных
20:27 23.09.2025
В Новосибирске при пожаре в зоопарке спасли многих животных
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Многих животных – оленей, яков, коз, дикобразов, быка - удалось спасти при пожаре в зоопарке Новосибирска, но не исключено, что среди питомцев есть и пострадавшие, сообщил директор Андрей Шило. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. По данным мэрии Новосибирска и МЧС, пожар локализован, распространение огня удалось остановить. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. "Все возможные меры по спасению животных с момента возгорания предпринимаются сотрудниками зоопарка и пожарными. Удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов. Не исключено, что ряд животных могли пострадать", - привели журналистам слова Шило в мэрии Новосибирска. Директор зоопарка подчеркнул, что в настоящее время пожар локализован, но тушение продолжается. "Формируется ограждение для обеспечения безопасности других животных. Информация о состоянии животных будет уточняться. Все сотрудники зоопарка на месте, все работают", - добавил он.
новосибирск
новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Многих животных – оленей, яков, коз, дикобразов, быка - удалось спасти при пожаре в зоопарке Новосибирска, но не исключено, что среди питомцев есть и пострадавшие, сообщил директор Андрей Шило.
Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. По данным мэрии Новосибирска и МЧС, пожар локализован, распространение огня удалось остановить. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров.
"Все возможные меры по спасению животных с момента возгорания предпринимаются сотрудниками зоопарка и пожарными. Удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов. Не исключено, что ряд животных могли пострадать", - привели журналистам слова Шило в мэрии Новосибирска.
Директор зоопарка подчеркнул, что в настоящее время пожар локализован, но тушение продолжается.
"Формируется ограждение для обеспечения безопасности других животных. Информация о состоянии животных будет уточняться. Все сотрудники зоопарка на месте, все работают", - добавил он.
