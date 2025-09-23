https://ria.ru/20250923/novosibirsk-2043847922.html

В Новосибирске при пожаре в зоопарке спасли многих животных

В Новосибирске при пожаре в зоопарке спасли многих животных - РИА Новости, 23.09.2025

В Новосибирске при пожаре в зоопарке спасли многих животных

Многих животных – оленей, яков, коз, дикобразов, быка - удалось спасти при пожаре в зоопарке Новосибирска, но не исключено, что среди питомцев есть и... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T20:27:00+03:00

2025-09-23T20:27:00+03:00

2025-09-23T20:27:00+03:00

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043836963_0:423:960:963_1920x0_80_0_0_009d8bfd245334dcd79caba220b95b30.jpg

НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Многих животных – оленей, яков, коз, дикобразов, быка - удалось спасти при пожаре в зоопарке Новосибирска, но не исключено, что среди питомцев есть и пострадавшие, сообщил директор Андрей Шило. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. По данным мэрии Новосибирска и МЧС, пожар локализован, распространение огня удалось остановить. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. "Все возможные меры по спасению животных с момента возгорания предпринимаются сотрудниками зоопарка и пожарными. Удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов. Не исключено, что ряд животных могли пострадать", - привели журналистам слова Шило в мэрии Новосибирска. Директор зоопарка подчеркнул, что в настоящее время пожар локализован, но тушение продолжается. "Формируется ограждение для обеспечения безопасности других животных. Информация о состоянии животных будет уточняться. Все сотрудники зоопарка на месте, все работают", - добавил он.

https://ria.ru/20250923/novosibirsk-2043835692.html

https://ria.ru/20250919/zaja-2042998496.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия