В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке

В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке

2025-09-23T20:00:00+03:00

НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Пожар на территории зоопарка Новосибирска локализован, распространение огня остановлено, информация о пострадавших животных уточняется, сообщили журналистам в мэрии города. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар, ранее сообщили в МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники. "Возгорание на территории Новосибирского зоопарка локализовано. По оперативным данным МЧС, горело два здания... Сейчас на месте работают более 30 спасателей и десять единиц техники. Пожар локализован. Распространение огня на постройки и деревья удалось остановить", - говорится в сообщении. В горадминистрации уточнили, что на месте находится директор зоопарка. "Информация о ситуации и состоянии животных уточняется", - добавили в мэрии.

