В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке - РИА Новости, 23.09.2025
20:00 23.09.2025
В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирский зоопарк
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Пожар на территории зоопарка Новосибирска локализован, распространение огня остановлено, информация о пострадавших животных уточняется, сообщили журналистам в мэрии города. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар, ранее сообщили в МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники. "Возгорание на территории Новосибирского зоопарка локализовано. По оперативным данным МЧС, горело два здания... Сейчас на месте работают более 30 спасателей и десять единиц техники. Пожар локализован. Распространение огня на постройки и деревья удалось остановить", - говорится в сообщении. В горадминистрации уточнили, что на месте находится директор зоопарка. "Информация о ситуации и состоянии животных уточняется", - добавили в мэрии.
Новости
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирский зоопарк
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новосибирский зоопарк
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Пожар на территории зоопарка Новосибирска локализован, распространение огня остановлено, информация о пострадавших животных уточняется, сообщили журналистам в мэрии города.
Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар, ранее сообщили в МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники.
"Возгорание на территории Новосибирского зоопарка локализовано. По оперативным данным МЧС, горело два здания... Сейчас на месте работают более 30 спасателей и десять единиц техники. Пожар локализован. Распространение огня на постройки и деревья удалось остановить", - говорится в сообщении.
В горадминистрации уточнили, что на месте находится директор зоопарка. "Информация о ситуации и состоянии животных уточняется", - добавили в мэрии.
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирский зоопарк
 
 
