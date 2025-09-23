https://ria.ru/20250923/novosibirsk-2043844560.html
В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке
В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке
В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке
Пожар на территории зоопарка Новосибирска локализован, распространение огня остановлено, информация о пострадавших животных уточняется
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Пожар на территории зоопарка Новосибирска локализован, распространение огня остановлено, информация о пострадавших животных уточняется, сообщили журналистам в мэрии города. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар, ранее сообщили в МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники. "Возгорание на территории Новосибирского зоопарка локализовано. По оперативным данным МЧС, горело два здания... Сейчас на месте работают более 30 спасателей и десять единиц техники. Пожар локализован. Распространение огня на постройки и деревья удалось остановить", - говорится в сообщении. В горадминистрации уточнили, что на месте находится директор зоопарка. "Информация о ситуации и состоянии животных уточняется", - добавили в мэрии.
В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке
