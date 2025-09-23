Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА
13:29 23.09.2025 (обновлено: 13:57 23.09.2025)
В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА
В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025
В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА
Власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация, сообщает газета VG со ссылкой на столичную... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:29:00+03:00
2025-09-23T13:57:00+03:00
норвегия
сингапур (город)
осло
в мире
метте фредериксен
копенгаген
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116308/11/1163081193_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_71d69c1a82dd7f5cf6d85e0d3668c3df.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация, сообщает газета VG со ссылкой на столичную полицию."Семейная пара... из Сингапура была задержана за незаконный запуск дрона у замка Акерсхус в понедельник вечером... Чета может ожидать штрафа и конфискации дрона. Поскольку они иностранные граждане, для может быть актуальна депортация", - пишет издание.По данным VG, пожилая пара только недавно приехала в Норвегию, рассчитывая провести там пару недель. Правоохранители изъяли их беспилотник, сейчас его проверяют на предмет того, что именно снимали туристы."У полиции нет никаких подозрений о том, что это происшествие связано с замеченными у аэропортов Осло и Копенгагена дронами", - пишет газета.Во вторник норвежский телеканал TV2 сообщил, что аэропорт Осло в ночь на вторник приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не может ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
https://ria.ru/20250923/kreml-2043733669.html
https://ria.ru/20250923/peskov-2043732011.html
норвегия
сингапур (город)
осло
копенгаген
норвегия, сингапур (город), осло, в мире, метте фредериксен, копенгаген
Норвегия, Сингапур (город), Осло, В мире, Метте Фредериксен, Копенгаген
В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА

В Норвегии задержали пару туристов из Сингапура по подозрению в запуске БПЛА

© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация, сообщает газета VG со ссылкой на столичную полицию.
"Семейная пара... из Сингапура была задержана за незаконный запуск дрона у замка Акерсхус в понедельник вечером... Чета может ожидать штрафа и конфискации дрона. Поскольку они иностранные граждане, для может быть актуальна депортация", - пишет издание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании
13:20
По данным VG, пожилая пара только недавно приехала в Норвегию, рассчитывая провести там пару недель. Правоохранители изъяли их беспилотник, сейчас его проверяют на предмет того, что именно снимали туристы.
"У полиции нет никаких подозрений о том, что это происшествие связано с замеченными у аэропортов Осло и Копенгагена дронами", - пишет газета.
Во вторник норвежский телеканал TV2 сообщил, что аэропорт Осло в ночь на вторник приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не может ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.
Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Песков прокомментировал обвинения в адрес российских военных
13:14
 
Норвегия Сингапур (город) Осло В мире Метте Фредериксен Копенгаген
 
 
