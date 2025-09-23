https://ria.ru/20250923/norvegiya-2043737017.html

В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА

Власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация, сообщает газета VG со ссылкой на столичную...

2025-09-23T13:29:00+03:00

2025-09-23T13:57:00+03:00

норвегия

сингапур (город)

осло

в мире

метте фредериксен

копенгаген

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116308/11/1163081193_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_71d69c1a82dd7f5cf6d85e0d3668c3df.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Норвегии задержали семейную пару из Сингапура за запуск БПЛА у замка Акерсхус в Осло, им грозит депортация, сообщает газета VG со ссылкой на столичную полицию."Семейная пара... из Сингапура была задержана за незаконный запуск дрона у замка Акерсхус в понедельник вечером... Чета может ожидать штрафа и конфискации дрона. Поскольку они иностранные граждане, для может быть актуальна депортация", - пишет издание.По данным VG, пожилая пара только недавно приехала в Норвегию, рассчитывая провести там пару недель. Правоохранители изъяли их беспилотник, сейчас его проверяют на предмет того, что именно снимали туристы."У полиции нет никаких подозрений о том, что это происшествие связано с замеченными у аэропортов Осло и Копенгагена дронами", - пишет газета.Во вторник норвежский телеканал TV2 сообщил, что аэропорт Осло в ночь на вторник приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не может ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.

