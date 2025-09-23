https://ria.ru/20250923/norvegiya-2043646697.html

СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за БПЛА

В столице Норвегии Осло засекли неизвестные беспилотники, аэропорт Гардермуэн закрыли, пишет шведский таблоид Aftonbladet. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В столице Норвегии Осло засекли неизвестные беспилотники, аэропорт Гардермуэн закрыли, пишет шведский таблоид Aftonbladet."В 23:30 дроны также были замечены в аэропорту Осло Гардермуэн", — говорится в публикации.Воздушное пространство закрыли с полуночи, самолеты перенаправляют в ближайший аэропорт, сообщила изданию Verdens Gang представитель пресс-службы Гардермуэна Моника Фастинг.В 3:22 по местному времени аэропорт снова открыли, уточняет агентство Рейтер.Кроме того, по информации Aftonbladet, беспилотники заметили вблизи от военных объектов в районе крепости Акерсхус.Накануне Рейтер сообщало, что из-за дронов закрывали аэропорт столицы Дании Копенгагена. По словам операционного директора воздушной гавани Кристоффера Пленге-Брандта, около ста рейсов пришлось отменить, 31 перенаправили в другие аэропорты.

