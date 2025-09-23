Рейтинг@Mail.ru
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 23.09.2025
06:34 23.09.2025
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 23.09.2025
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025
безопасность
нижнекамск
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
нижнекамск
безопасность, нижнекамск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Нижнекамск, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
БезопасностьНижнекамскАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
