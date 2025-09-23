https://ria.ru/20250923/nizhnekamsk-2043655991.html
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 23.09.2025
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:34:00+03:00
2025-09-23T06:34:00+03:00
2025-09-23T06:34:00+03:00
безопасность
нижнекамск
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_97a72204316b8e4dc779c6462052b306.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025306875.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_f6446218903665d8ad9d5b3f230b7f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нижнекамск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Нижнекамск, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов