Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от российской нефти

ООН, 23 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей."Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом", - сказал Сийярто в ответ на просьбу прокомментировать призыв президента США на ГА ООН.
