Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке - 23.09.2025
22:28 23.09.2025
Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке
ООН, 23 сен – РИА Новости. РФ настоятельно призывает США отбросить "твердолобые установки" и содействовать разрешению ближневосточного кризиса, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Настоятельно призываем наших американских коллег отбросить свои твердолобые установки и подключиться к реальным шагам, которые Совет Безопасности обязан предпринять в соответствии с порученным ему мандатом по поддержанию мира и безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке

© AP Photo / Seth Wenig
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 23 сен – РИА Новости. РФ настоятельно призывает США отбросить "твердолобые установки" и содействовать разрешению ближневосточного кризиса, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Настоятельно призываем наших американских коллег отбросить свои твердолобые установки и подключиться к реальным шагам, которые Совет Безопасности обязан предпринять в соответствии с порученным ему мандатом по поддержанию мира и безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины
