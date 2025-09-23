https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043861437.html

Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.09.2025

Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке

РФ настоятельно призывает США отбросить "твердолобые установки" и содействовать разрешению ближневосточного кризиса, заявил российский постпред при ООН Василий... РИА Новости, 23.09.2025

в мире

россия

сша

василий небензя

оон

ООН, 23 сен – РИА Новости. РФ настоятельно призывает США отбросить "твердолобые установки" и содействовать разрешению ближневосточного кризиса, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Настоятельно призываем наших американских коллег отбросить свои твердолобые установки и подключиться к реальным шагам, которые Совет Безопасности обязан предпринять в соответствии с порученным ему мандатом по поддержанию мира и безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

россия

сша

2025

