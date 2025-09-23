https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043861437.html
Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке
Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.09.2025
Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке
РФ настоятельно призывает США отбросить "твердолобые установки" и содействовать разрешению ближневосточного кризиса, заявил российский постпред при ООН Василий... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:28:00+03:00
2025-09-23T22:28:00+03:00
2025-09-23T22:28:00+03:00
в мире
россия
сша
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. РФ настоятельно призывает США отбросить "твердолобые установки" и содействовать разрешению ближневосточного кризиса, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Настоятельно призываем наших американских коллег отбросить свои твердолобые установки и подключиться к реальным шагам, которые Совет Безопасности обязан предпринять в соответствии с порученным ему мандатом по поддержанию мира и безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043861261.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал США содействовать разрешению кризиса на Ближнем Востоке
Небензя: Россия призывает США содействовать разрешению ближневосточного кризиса